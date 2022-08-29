«Сила Волі». Нові вражаючі можливості для всіх нових абонентів Volia

Останні пів року незламна сила волі є чи не найголовнішою характеристикою українського народу. Саме незламна сила волі дозволяє нам успішно протистояти ворогу та досягти неминучої перемоги.

Кожен українець робить усе і трохи більше для допомоги країні та армії. І компанія Volia поставила собі за мету давати щось додатково навзаєм для кожного нового абонента.

Тож від 29 серпня для всіх нових абонентів, що замовлять підключення стандартних телепакетів з інтернетом («Базовий», «Релакс», «Сімейний»), або послугу фіксованого інтернету, або інтернет і ТБ та навіть мобільний зв’язок, компанія надає додаткові можливості у вигляді однієї з п’яти особливих «Сил Волі». Ця пропозиція буде діяти для нових абонентів протягом 30 днів з дати підключення. Вибрати силу, що до вподоби, абоненти можуть в особистому кабінеті.

Обирайте свою «Силу Волі»!

«Сила Швидкості» – це можливість збільшення швидкості вашого якісного інтернету до 1 Гб/с (залежно від технології підключення) без додаткових оплат. Відчуй, як твій інтернет «літає»!

«Сила Часу» – це подвоєння строку дії промоперіоду на будь-який пакет. Насолоджуйся життям, не поспішай!

«Сила Вражень» – це безмежний доступ до преміальних пакетів TOP Film, Kids і Music. І це все разом із доступом до одного з найбіліших онлайн-кінотеатрів України – Volia TV, що налічує понад 20 000 топових фільмів, серіалів і ТВ-шоу від провідних світових і вітчизняних студій, таких як Disney, Pixar, Dreamworks, Universal, Marvel та Paramount. Поринь у світ найкращого контенту без додаткових оплат!

«Сила Можливостей» – це знижка 20 % на найсучасніше телекомунікаційне обладнання від компаній TP-LINK, Totolink та iNeXT для вашого дому. Заощаджуй і користуйся найкращим!

«Сила Мужності» – це гарантоване нарахування на ваш особистий рахунок 500 бонусів із можливістю відразу перерахувати їх на допомогу нашим захисникам. Допомагай, наближай перемогу!

«Назва бренду нашої компанії – Volia – зараз є як ніколи актуальною, незламна воля зараз – це для нас усе! І ми надаємо українцям додаткових сил для наближення перемоги. Силу зробити інтернет швидше, контент яскравіше.

Силу заощаджувати або допомагати. Вибирайте будь-яку силу на ваш смак і продовжуйте жити, бо Україна – це ви», – прокоментували нову можливість у компанії «Датагруп-Volia».

Тож не зволікайте: підключайте якісні послуги від Volia та отримуйте додаткову «Силу Волі» саме для вас!