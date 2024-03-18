Синхронна робота з європейською енергомережею дозволяє Україні бути готовою до будь-яких ситуацій, - виконавчий директор ДТЕК

Завдяки синхронній роботі української енергосистеми та європейської Україна може бути готовою до будь-яких ситуацій в енергетиці.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Рівно два роки тому Україна приєдналася до європейської системи ENTSO-E. Завдяки цьому наші енергосистеми працюють як єдина мережа, яка сама себе балансує, зазначив він.

«Це нам дозволяє бути системно готовим до будь-яких проблем. Тому що коли у нас дефіцит, ми беремо електроенергію з Європи. Коли у нас профіцит, ми віддаємо її. Нам допомагає європейська система тримати мережу в стабільності. І ми допомагаємо європейцям забезпечувати свою стабільність», - сказав Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК додав, що два роки синхронної роботи дозволяють Україні проходити важкі моменти в умовах війни.

Він підкреслив, що зараз окупанти продовжують регулярно атакувати енергетичні об’єкти, найчастіше у прифронтових регіонах. Сахарук зазначив, що одна з електростанцій ДТЕК, яка знаходиться в 10 км від лінії фронту, регулярно зазнає пошкоджень.

«Але навіть станції, які знаходяться всередині країни, і навіть підстанції для розподілу теж обстрілюються. І там теж відбуваються значні пошкодження, ремонтні роботи тривають», - наголосив він.

Також Сахарук нагадав, що під час масованих ракетних атак по енергетиці України саме завдяки синхронізації з Європою ми мали змогу імпортувати електроенергію для покриття дефіциту.

«Ця синхронізація допомагає нам бути більш гнучкими, стійкішими і більш готовими до будь-яких ситуацій, які виникають внаслідок пошкоджень, наприклад, генерації або ж систем передачі, або розподілу електричної енергії», - підсумував він.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже 160 разів обстрілювали теплові електростанції ДТЕК.