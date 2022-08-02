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Україна запропонувала Лівану купити зерно, яке вкрали російські окупанти та перевозили на сирійському судні

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Україна запропонувала Лівану купити зерно, яке вкрали російські окупанти та перевозили на сирійському судні

Фото: ТСН.ua

Україна запропонувала Лівану купити вкрадене українське зерно.

Нещодавно ця країна арештувала сирійське судно, яке було завантажене вкраденим російськими окупантами зерном з України. 

Про це повідомляє посольство України в Лівані. 

У посольстві України в Лівані наголосили, що продаж вкраденого українського зерна погоджено з його реальними власниками. Україна пропонує Лівану купити зерно за низькими цінами. 

"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами: борошно пшеничне 350 доларів за тонну, ячмінь 180 доларів за тонну", - йдеться у повідомленні українського посольства. 

Нагадаємо, до Лівану, у порт Тріполі, 27 липня зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України. Ця країна арештувала судно, щоб встановити походження зерна. 

Також до Стамбула прийшло перше судно з українською кукурудзою. Там його повинні оглянути російські та українські чиновники, після чого судно відпливе до Лівану.

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