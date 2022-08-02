Україна запропонувала Лівану купити зерно, яке вкрали російські окупанти та перевозили на сирійському судні

Нещодавно ця країна арештувала сирійське судно, яке було завантажене вкраденим російськими окупантами зерном з України.

Про це повідомляє посольство України в Лівані.

У посольстві України в Лівані наголосили, що продаж вкраденого українського зерна погоджено з його реальними власниками. Україна пропонує Лівану купити зерно за низькими цінами.

"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами: борошно пшеничне 350 доларів за тонну, ячмінь 180 доларів за тонну", - йдеться у повідомленні українського посольства.

بالاتفاق مع مالكي المنتجات في أوكرانيا على متن السفينة لاوديسيا،وبهدف تحاشي فساد الحبوب المسروقة ولأجل إبقائها في لبنان، قدمت سفارة أوكرانيا عرضًا للحكومة اللبنانية لشراء المنتجات المذكورة بالاسعار التالية:

دقيق القمح 350$ للطن

الشعير 180$ للطن.

الأسعار أقل مرتين من أسعار السوق. — UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 2, 2022

Нагадаємо, до Лівану, у порт Тріполі, 27 липня зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України. Ця країна арештувала судно, щоб встановити походження зерна.

Також до Стамбула прийшло перше судно з українською кукурудзою. Там його повинні оглянути російські та українські чиновники, після чого судно відпливе до Лівану.

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