Система дала збій – і майже 250 тисяч ВПО не отримали виплат: Верещук пояснила, що робити

В Україні майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали обіцяні грошові виплати. Причин кілька – Дія не передала дані чи є якісь проблеми з документами.

На гарячу урядову лінію 1548 звернулися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених через війну осіб із скаргами, що не отримали грошові виплати від держави. 90 тисяч людей після скарг кошти таки вже отримали.

Про це в ефірі телемарафону сказала віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Питаннями виплат ВПО займаємося я і моє міністерство. У нас є гаряча лінія 1548, люди на неї телефонують, телефонують масово. Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані і не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати. Ми кожного разу розбираємося, у чому причина", - сказала Верещук.

Одна з причин – "Дія" не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення.

"Якщо узагальнити такі причини, то вони здебільшого є наступними. Люди реєструвалися у "Дії", №Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено. Зараз решті ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм. Це все, чим займаюся я, міністерство, допомагаючи іншим міністерствам такі виплати зробити", - уточнила міністерка.

Інша причина неотримання виплат – "в якийсь спосіб не були оформлені правильно документи, люди думали, що все гаразд і чекають, на місці їм про це не повідомили і ось уже декілька місяців люди нічого не отримали".

"То вони мають змогу зателефонувати до нас і ми маємо команду людей, яка персонально займеться кожною такою справою", – радить Верещук.

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