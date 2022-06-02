Ситуація на ринку нафти: Саудівська Аравія готова збільшити обсяги видобутку

Ціни на нафту впали, оскільки Саудівська Аравія може збільшити видобуток нафти у відповідь на заклики Сполучених Штатів.

Збільшення виробництва нафти, заплановане на вересень, буде перенесено на липень і серпень.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent здешевшала на 1,8% - до 114,21 доларів за барель. Американська нафта WTI здешевшала на 2,0% - до 113,01 доларів за барель.

Обидва контракти зростали протягом декількох тижнів, оскільки російський експорт був обмежений санкціями ЄС і США проти Москви через її вторгнення в Україну.

"Інвестори закрили довгі позиції, щоб почекати і подивитися, чи Саудівська Аравія збільшить видобуток швидше, щоб відреагувати на заклики Сполучених Штатів, і чи вплине це збільшення на глобальний баланс попиту і пропозиції", - сказав Цуесі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток в Росії істотно впаде через накладені на неї західні санкції.

Нагадаємо, США закликали країни зробити більше, аби зменшити залежність від енергоносіїв РФ.

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