Ситуація на ринку стабілізується: в НБУ бачать позитивні результати від рішення заборонити обмінникам виставляти курс валют

В Національному банку України оцінили результати від рішення щодо заборони обмінникам публікувати курс долара на табло.

У НБУ бачать позитивні результати, ситуація на готівкому валютному ринку потрохи стабілізується.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в ефірі телемарафону у вівторок, 9 серпня.

"Заборона публікувати курс (в обмінниках, - ред.) було одним із рішень в комплексі, коли ми підійшли до регулювання готівкового валютного ринку. Наше рішення має цілий комплекс вимог до небанківських обмінних пунктів, зокрема вимоги, які мають убезпечити клієнтів і касирів, щодо проведення операцій з обов'язковим використанням РРО", - зазначила вона.

Рожкова зауважила, що для такого рішення було кілька причин, і назвала їх.

"По-перше, ми побачили, що часто не відповідає курс, який ми бачимо на табло, тому курсу, за яким реально здійснюється операція - це введення в оману. По-друге, дійсно, після нашого рішення про підвищення курсу ми побачили, що деякі обмінні пункти почали використовувати ситуацію в спекулятивних цілях, розганяючи курс, хоча підстав для цього не було", - пояснила Рожкова.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами. За якими саме - читайте ТУТ.

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