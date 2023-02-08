Ситуація на валютному ринку України погіршується: у НБУ розповіли, що відбувається із доларом

Національний банк збільшив чистий продаж іноземної валюти з резервів для збалансування ринку до 778 млн доларів США порівняно із 664 млн доларів США тижнем раніше, тобто зростає попит на долари.

Про це написав член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

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Такий крок Нацбанк зробив через вплив збільшення чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на міжбанківському валютному ринку.

"Переважання попиту на іноземну валюту обумовлене розширенням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами і послугами, яке у 2022 році становило майже 24 млрд доларів США. При цьому загальний профіцит поточного рахунку у 2022 році на рівні 8,6 млрд доларів США підтримувався завдяки сталим надходженням переказів з-за кордону (передусім, з оплати праці – 13,5 млрд доларів США) та надходженням трансфертів міжнародної фінансової допомоги (майже 26 млрд доларів США)", - зазначив він.

Попри це, за словами Данилишина, інвестиційна активність міжнародних інвесторів залишається низькою. Він повідомив, що за 2022 р надходження прямих іноземних інвестицій в Україну становили лише 0,6 млрд доларів США та забезпечувалися реінвестованими доходами іноземних інвесторів та новими прямими інвестиціями в українські підприємства. Це дозволило компенсувати скорочення заборгованості українських підприємств перед прямими інвесторами-нерезидентами (-608 млн. доларів США).

"Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу, міжнародні резерви України у січні зросли на 5% порівняно з груднем 2022 року та станом на 1 лютого 2023 року за попередніми даними становили 29,9 млрд дол", - додав Данилишин.

Нагадаємо, повідомляли, який курс валют в Україні 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злоти.

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