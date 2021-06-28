Ситуація з приписом НАЗК на Вітренка може бути спровокована політичними амбіціями голови агентства Новікова – політолог Фесенко

Ситуація з приписом НАЗК на Вітренка може бути спровокована політичними амбіціями голови агентства Новікова – політолог Фесенко

На його думку, метою маневру пана Новікова навряд чи був конфлікт з урядом, проте вся ситуація з приписом НАЗК вказує на проблеми у зв'язку з впровадженням корпоративної реформи в держкомпаніях України.

Те, що відбувається навколо НАК "Нафтогаз", конфлікт, що спровокував припис НАЗК Кабінету міністрів з приводу голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, може говорити про певні політичні амбіції глави НАЗК Новікова.

Про це заявив політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Коли той чи інший керівник того чи іншого державного інституту йде на такі конфліктні ситуації, то, безумовно, це говорить про певні політичні амбіції, або бажання діяти в інтересах певних політичних сил, або конкретних політичних суб'єктів", - зазначив експерт.

На його думку, метою маневру пана Новікова навряд чи був конфлікт з урядом, проте вся ситуація з приписом НАЗК вказує на проблеми у зв'язку з впровадженням корпоративної реформи в держкомпаніях України.

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"Реформа (корпоративного управління, - ред.) переносить деякі стандарти корпоративного управління на наш ґрунт і різко знижує можливість впливу держави та уряду на державні компанії. На мій погляд, це не дуже логічно, навіщо тоді держава, як акціонер, якщо вона не може впливати на держкомпанії? І ми тепер бачимо проблему в законодавстві, в реформі", - пояснив політолог.

"Певні протиріччя, що є, трактувати повинен тільки суд. Крім амбіцій Новікова, який, можливо, діє за порадами конкретних впливових людей, є проблема, що такі кроки (припис НАЗК, - ред.) можуть бути спробою позбавити КМУ і держави, як акціонера, можливості впливати на держкомпанії", - зазначив Володимир Фесенко.

Раніше повідомлялося, що глава НАЗК Олександр Новіков направив уряду припис про необхідність скасувати розпорядження Кабінету міністрів Про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" і контракту з ним як незаконне. У прес-службі «Нафтогазу» зазначили, що припис НАЗК є упередженим і буде оскаржено в судовому порядку. У НАК також повідомили, що відсутність порушень норм закону при укладанні трудового контракту з Вітренком підтверджено висновком Інституту держави та права ім.Корецького.

Нагадаємо, енергоексперт, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко висловив думку, що проведення системних провокацій проти Юрія Вітренка та його команди, що підтверджується джерелами з посольств західних країн, мета яких - знекровити переговорну групу України, яка протидіє будівництву "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Судове засідання призначено на 29 червня.

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