"Сюрприз" для господинь: в Україні стрімко здорожчав продукт, без якого не обійтися

Сіль / © pixabay.com

В українських магазинах станом зафіксовано чергове зростання середньої ціни на харчову сіль.

Про це пише Мінфін.

Повідомляється, що станом на 22 жовтня 2025 року середня ціна морської харчової солі в українських магазинах становить 39,30 грн за кілограм. Це вище за середньомісячну вартість у вересні 2025 року, яка становила 37,45 грн.

Найдешевше кілограм солі наразі можна купити в мережі Auchan за 35 грн, трохи дорожче в Megamarket — 39,90 грн, а найдорожчий варіант пропонує Novus за 42,99 грн.

За даними графіка середньомісячних цін, протягом останніх двох років спостерігається поступове зростання вартості солі. Наприклад, на початку 2023 року ціна за кілограм морської солі була близько 28–30 грн, а вже на початку 2024 року ціни зросли до 35–36 грн. Протягом 2025 року тенденція залишалася стабільною, з невеликим коливанням, але вже в жовтні ціни досягли майже 40 грн за кілограм.

Таке зростання пояснюється кількома факторами: підвищенням собівартості виробництва, транспортними витратами та впливом загальної інфляції на ринку продуктів. Сіль належить до базових продуктів харчування, тому її ціна безпосередньо впливає на вартість багатьох готових страв та кондитерських виробів.

