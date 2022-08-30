Скандал навколо податкової Львівщини: у Мініфіні чекають на пояснення податківців

Міністерство фінансів України звернулось до Державної податкової служби України з проханням детально розібратися в питанні відшкодування податку на додану вартість у Львівській області.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на відповідний запит ТСН.ua, до пресслужби якого редакція звернулась через інформацію про зловживання з податками на Львівщині.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, 135 суб’єктам підприємницької діяльності загалом відшкодували ПДВ на загальну суму у понад 1 млрд 165 млн грн. Серед них 13 не мають жодного працівника, а їм відшкодували 129 млн грн. При цьому сума податків, які вони сплатили до бюджетів всіх рівнів – 20 млн грн. Також 30 підприємств, які працюють менше, ніж рік, отримали відшкодування ПДВ на суму понад 242 млн грн. Натомість сплатили лише 7,3 млн грн податків.

У Міністерстві фінансів України зазначили, що Державною податковою службою України здійснюється 227 адмініструвань податків, зборів та інших платежів. «ДПС здійснює відомчий контроль за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в її територіальних органах. Зокрема, голова ДПС вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників її територіальних органів. Враховуючи зазначене, Мінфін звернувся до ДПС із проханням детально розібратися в питанні бюджетного відшкодування податку на додану вартість суб’єктам господарювання Львівської області, що викладене у вище зазначеному зверненні Львівської обласної військової адміністрації, і надати ґрунтовну відповідь заявнику та в копії Мінфіну», - йдеться у тексті.

На момент публікації відповідь від ДПС до Мінфіну не надходила.

Чи будуть ухвалюватися кадрові рішення як наслідок скандалу, в Міністерстві додали, що це у межах компетенції податківців. «ДПС здійснює добір кадрів на посади керівників і заступників керівників її територіальних органів. Зокрема, голова ДПС призначає на посаду та звільняє з посади керівників (за погодженням з міністром фінансів) і заступників керівників територіальних органів ДПС. Таким чином, зазначене питання належить до компетентності ДПС», - констатували у відомстві.

Також редакція ТСН.ua скерувала запит до Головного управління ДПС України, але відповіді досі немає.

Зазначимо, наприкінці липня в офіційному телеграм-каналі голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького з’явилася інформація про ймовірні махінації у діяльності обласного Головного управління ДПС, яке очолює Андрій Щербак. Максим Козицький офіційно повідомив, що обласні підприємці скаржаться до ОВА на незрозуміле ухвалення рішень про відшкодування податку на додану вартість. Тоді Львівська ОВА звернулась із запитом до місцевої податкової, де відмовились надати будь-яку інформацію.

Згідно з розслідуванням журналістів місцевого видання «Діло», серед підприємств, які отримали компенсацію ПДВ в регіоні, є ТОВ «Речстиль» та ТОВ «Експертторг Плюс», які очолює Діана Ходак. Жінка зареєстрована на Львівщині. Її діти вперше почули від журналістів про те, що їхня мати очолює вказані підприємства.

Зокрема, магазин-склад товариства «Експертторг плюс» зареєстрований у липні цього року у селі Зубра, під Львовом. Тут мала б відбуватися гуртова торгівля фруктами та овочами. Приміщення наразі зачинене. Згідно з даними видання, інформацію про склад вищевказана компанія подала до органів ДПС лише в липні цього року. Однак фіскальний орган зовсім не збентежила відсутність складу для фруктів, якими підприємство нібито наторгувало на понад 500 млн грн.

«З усієї зібраної інформації ми можемо зробити висновок, що скоріш за все Діана Ходак є підставною особою і насправді не керує двома підприємствами. Але цим фірмам держава відшкодовує десятки мільйонів гривень ПДВ. Така ситуація може свідчити про участь цих підприємств у шахрайських схемах. Все це є ознакою порушення закону», - наголошують у ЗМІ.

Нагадаємо, 23 серпня голова області Максим Козицький повідомив, що у Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До "транзитно-конвертаційної" групи входили підприємства, які діяли на території міста. Згодом Львівська обласна прокуратура повідомила, що під час обшуків в офісах та за місцем діяльності підприємств правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та записи, комп’ютерну техніку, 32 печатки підприємств з ознаками фіктивності, які входили до складу групи, податкову документацію тощо.