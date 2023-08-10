Скандальні закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася утричі під час доправлення

Дорогою між турецькою й українською митницями військові куртки дивним чином перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні", і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 доларів за штуку.

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Про це йдеться у розслідуванні ZN.UA.

Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. За даними джерел ZN.UА, ця фірма лише у жовтні—грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

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Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.

За даними видання, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою.

У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.

Нагадаємо, раніше Міноборони закуповувало кевларові шоломи за завищеними цінами.

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