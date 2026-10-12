Скасування пенсій з інвалідності: хто залишиться без грошей вже у жовтні

Пенсія

Реклама

Вже у жовтні 2026 року українці ризикують втратити пенсії з інвалідності через пропущений медогляд, брак стажу або відсутність потрібної довідки.

Про це повідомили у ПФУ.

Реклама

У відомстві нагадали, що від 2025 року замість звичних МСЕК оцінювання повсякденного функціонування проводять спеціальні експертні команди. Пенсію призначають виключно на той термін, на який встановлено інвалідність.

Реклама

«Якщо людина не з’явилася для проведення оцінювання у визначений строк, виплата пенсії зупиняється від першого числа наступного місяця», — пояснили у ПФУ.

Недійсний документ, розбіжності у прізвищі чи навіть відсутність підпису на довідці стають законною причиною для відмови у призначенні пенсії.

Якщо йдеться про неточності, які можна виправити, Пенсійний фонд має з’ясувати обставини та визначити, чи впливають вони на законність призначення коштів. Тому пенсіонерам варто перевіряти актуальність персональних даних і своєчасно повідомляти про їх зміну.

Ще одна причина — людина пропустила обов’язковий повторний медичний огляд. Не всім громадянам інвалідність встановлюють безстроково. У деяких випадках її визначають на певний період, після завершення якого необхідно пройти повторне оцінювання стану здоров’я.

Реклама

Ще одна підстава для припинення пенсії — втрата статусу особи з інвалідністю. Якщо під час повторного оцінювання експертна команда встановить, що стан здоров’я людини більше не відповідає критеріям інвалідності, відповідний статус можуть не подовжити.

У такому разі людина може втратити право на пенсію з інвалідності, оскільки її призначення безпосередньо пов’язане з наявністю цього статусу. Водночас зміна групи інвалідності не завжди означає повне скасування пенсії.

Пенсія в Україні — останні новини

У жовтні 2026 року мінімальні та граничні виплати для пенсіонерів не змінюватимуться. Це зумовлено тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишається зафіксованим на рівні 2595 гривень.

Варто зауважити, що Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» передбачає підвищення пенсій, стипендій та окремих державних виплат на 20% для тих, хто проживає, працює або навчається в гірських населених пунктах, перелік яких затверджено постановою Кабміну №647 від 11 серпня 1995 року в редакції від 27 лютого 2024 року. Для призначення доплати пенсіонеру потрібно підтвердити статус населеного пункту та факт проживання, роботи або навчання в ньому, а не лише мати реєстрацію.

Реклама

Новини партнерів