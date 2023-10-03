Скасування фіксованого курсу: що буде з готівковим доларом та чи купувати валюту – експерт

Експерт розповів, чи варто чекати на значні коливання на ринку валют після рішення НБУ.

Національний банк України відмовився від фіксованого курсу гривні і від 3 жовтня 2023 року розпочинає політику "керованої гнучкості обмінного курсу". Від початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/долар, а від 21 липня 2023 року – 36,57 грн/долар.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорить, що після рішення НБУ значні коливання курсу долара можливі протягом найближчих 10-12 днів, пише "РБК-Україна".

Як пояснив експерт, ситуація на готівковому валютному ринку багато в чому залежатиме від курсу міжбанку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НБУ скасував фіксований курс гривні! Що це означає?

"Іншими словами, готівковий ринок намагатиметься оперативно реагувати на будь-які зміни. Водночас розуміємо, що регулятор також уважно відстежуватиме ситуацію і не допустить якихось різких злетів чи падінь валютних курсів: будь-який "надприродний" ажіотаж буде вчасно подолано", - сказав Лєсовий.

Тарас Лєсовий також говорить, що валютному ринку не загрожуватиме дестабілізація.

"Варто зауважити, що у перші дні в обмінних пунктах цілком можлива поява "ірраціональних" курсів, що геть не збігатиметься з ринковими реаліями. Тому радимо громадянам не квапитися скуповувати долари чи євро. Ситуація залишається контрольованою, і наразі ринку не загрожують глобальні зміни", - сказав Лєсовий.

Експерт нагадав, що новий курсовий режим – це проміжний етап до поновлення плаваючого курсу, який буде впроваджено лише тоді, коли цьому сприятиме низка економічних та політичних факторів.

Нагадаємо, 3 жовтня курс долара в обмінниках України зріс після рішення НБУ про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Читайте також: