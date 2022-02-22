"Німеччина скасовує сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

За словами канцлера, Федеральне міністерство економіки переоцінить поставки.
Після визнання Росією терористичних угрупувань "ЛДНР" сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Handelsblatt.
Під час пресконференції у вівторок, 22 лютого, Шольц назвав визнання "незалежності" угрупувань "ЛДНР" серйозним порушенням міжнародного права та засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна.
"Сьогодні я попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор Bundesnetzagentur, BNetzA - Ред.) доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - сказав канцлер ФРН.
За його словами, своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.
Шольц заявив, що на цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації.
Нагадаємо:
Під час брифінгу з естонським лідером Аларом Карісом заявив президент Володимир Зеленський закликав до прийняття санкцій "за черговий акт агресії проти України". За його словами, зокрема йдеться про повне зупинення російського газопроводу "Північний потік-2".
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