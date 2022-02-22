"Німеччина скасовує сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

За словами канцлера, Федеральне міністерство економіки переоцінить поставки.

Після визнання Росією терористичних угрупувань "ЛДНР" сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Handelsblatt.

Під час пресконференції у вівторок, 22 лютого, Шольц назвав визнання "незалежності" угрупувань "ЛДНР" серйозним порушенням міжнародного права та засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна.

Також читайте На тлі новин про визнання Росією "ЛДНР" світові ціни на нафту оновили максимум за вісім років

"Сьогодні я попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор Bundesnetzagentur, BNetzA - Ред.) доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - сказав канцлер ФРН.

За його словами, своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Шольц заявив, що на цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації.

Нагадаємо:

Під час брифінгу з естонським лідером Аларом Карісом заявив президент Володимир Зеленський закликав до прийняття санкцій "за черговий акт агресії проти України". За його словами, зокрема йдеться про повне зупинення російського газопроводу "Північний потік-2".

Як Путін може змусити ЄС запустити "Північний потік-2"?

Читайте також: