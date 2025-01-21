Скасування виплат людям з інвалідністю 2 і 3 групи: нардеп прояснив ситуацію

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував інформацію про нібито скасування виплат людям з інвалідністю 2-3 груп. Передовсім вона не відповідає дійсності.

Про це нардеп написав у Telegram.

Що відомо

За словами нардепа, в Раді немає відповідного законопроєкту. Кабмін не ухвалював таку постанову.

"Народний депутат, на якого посилаються всі ЗМІ, зробив таку заяву з фразою, що "були такі розмови в Кабміні", - зауважив він.

Гончаренко додає, що скасовувати всі виплати неприпустимо.

"Я сподіваюсь, Кабмін побачить таку реакцію і навіть не буде розглядати подібну ініціативу", - акцентував він.

Також нардеп вчергове закликав уважно читати першоджерела та перевіряти інформацію.

Нагадаємо, нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що Кабмін хоче скасувати виплати людям з 2 та 3 групою інвалідності. Натомість можуть запровадити для 1 групи велику суму виплати.

Читайте також: