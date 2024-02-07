Скасування виплат пенсій: у яких випадках пенсіонери можуть залишитися без грошей

У яких випадках українським пенсіонерам можуть скасувати нарахування пенсії.

В Україні виплати пенсій можуть бути тимчасово припинені або ж скасовані. У законодавстві прописані причини, які можуть на це вплинути.

Про це пише "24 Канал".

Це може бути: смерть пенсіонера; виїзд за кордон на постійне місце проживання; виявлення недостовірних документів, які надавалися при оформленні пенсії; відсутність дій на рахунках пенсіонера протягом пів року, неотримання коштів на "Укрпошті"; невизнання громадянина особою з інвалідністю; повернення на роботу пенсіонера, який вийшов на пенсію за вислугою років.

Як відновити виплати

Пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду для отримання офіційної причини скасування виплат. Для поновлення нарахування пенсії особі необхідно написати спеціальну заяву.

Якщо відбулися зміни, які впливають на пенсійні виплати, наприклад, нарахування додаткового стажу, про це потрібно повідомити і підтвердити факт документально. Розгляд заяви триватиме до 10 днів.

У деяких випадках пенсіонера зобов'язують пройти ідентифікацію. Процедуру можна здійснити як онлайн, так і офлайн.

Варто додати, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, пенсіонери, що були вимушені виїхати за кордон, можуть надсилати документацію поштою.

До заяви необхідно прикріпити копію документа про тимчасовий захист або статус біженця, завірених уповноваженими особами, зокрема у посольстві України.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, коли і наскільки зростуть пенсії українців.

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