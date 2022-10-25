Скільки 25 жовтня коштують долар і євро: курс валют у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 25 жовтня подешевшав на 40 копійок - до 39,90 грн/дол., курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок - до 38,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 37,90 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Водночас в обмінниках гривня зміцнилися і щодо долара, і щодо євро. Так, 25 жовтня курс гривні до долара у банківських обмінниках зміцнився на 10 копійок – до 40,60 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 39,45 грн/євро.

Також читайте Який курс валют закладений урядом у бюджет 2023 року

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Читайте також: