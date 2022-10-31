Скільки 31 жовтня коштують долар і євро: курс валют у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 31жовтня, залишився на рівні попереднього дня - 39,40 грн/дол., курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього показника - 39,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн за дол., євро - 38,00 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 38,31 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках курс гривні до долара 31 жовтня ослаб на 15 копійок – до 39,90 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок – до 39,40 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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