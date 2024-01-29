Скільки допомоги отримала Україна від початку повномасштабного вторгнення: Мінфін назвав цифру

Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ спрямували до України 73,7 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з тимчасово повіреним у справах посольства Французької Республіки в Україні Бенжаменом Рорігом.

За даними відомства, вд 24 лютого 2022 року міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки.

"Вдячний за допомогу, яку надає уряд Франції від початку російського повномасштабного вторгнення - це вагомий внесок в стабільність фінансової системи та економіки України. Від лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції становить близько 400 млн євро”, - сказав Марченко.

У контексті обговорення держбюджету України на 2024 рік, міністр фінансів наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні становить понад 37 млрд доларів США.

Нагадаємо, напередодні очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен повідомило, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан погодився зняти вето щодо надання Україні 50 млрд євро допомоги від ЄС.