Скільки грошей отримала Україна від початку повномасштабної війни — відповідь міністра фінансів

Більшість коштів були спрямовані на стабілізацію економіки та виплати зарплат, пенсій і соціальних допомог.

Від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко за пудсумками зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен у Вашингтоні.

"Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження", — пояснив Марченко.

За його словами, грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів США за весь час повномасштабної війни РФ. Зазначається, що кошти були спрямовані до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу, зокрема виплати зарплат, пенсій та соціальних допомог.

Міністр фінансів України додав, що Україна потребує додаткового зовнішнього пільгового фінансування і грантів для покриття пріоритетних видатків держбюджету та для швидкого відновлення у наступному році.

Нагадаємо, український науковець та економіст Роман Шеремета розповів, які країни Європи не надають Україні допомогу. На його думку, Угорщина та Німеччина могли б зробити значно більше для нашої держави та її обороноздатності. А от Австрія взагалі "випала з повістки дня".

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