Скільки грошей потрібно Україні, щоб виграти війну: міністр назвав суму

За словами Малюськи, Україні потрібні "сотні мільярдів" євро, щоб виграти війну.

Річний пакет у розмірі 3 мільярдів євро, зібраних із прибутку від заморожених російських активів, є "майже нічим" у контексті потреб України у війні

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у коментарі американському виданню Politico.

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"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, то 3 млрд євро – це насправді майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", – заявив міністр.

Водночас, Малюська уточнив, що це – "хороший перший крок".

Відтоді, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС заблокував понад 200 мільярдів євро російських державних активів.

"Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію [російських активів] і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни [з Росією]", – додав міністр юстиції.

Нагадаємо, постійні представники ЄС 8 травня проголосували за використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку України.

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