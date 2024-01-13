Скільки коштувала Росії ракетна атака 13 січня: підрахунки виявили приголомшливу суму

Загальна вартість випущених під час атаки російських ракет становить $239,06 млн.

Повітряний удар, якого завдала Російська Федерація по Україні в ніч проти 13 січня, обійшовся ворогові майже у чверть мільярда доларів.

Такі підрахунки провели у виданні “Економічна правда”.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, Україну атакували:

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131" (вартість одного Шахеда” $20-50 тисяч );

ударні БпЛА "Shahed-136/131" (вартість одного Шахеда” ); 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (вартість однієї ракети як мінімум $2 млн );

зенітних керованих ракет С-300/С-400 (вартість однієї ракети як мінімум ); 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (вартість однієї - $10 млн );

аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (вартість однієї - ); до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (вартість $13 млн за одиницю);

крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (вартість за одиницю); 6 крилатих ракет Х-22 (вартість близько $1 млн за ракету);

крилатих ракет Х-22 (вартість близько за ракету); 2 керовані авіаційні ракети Х-31П (вартість однієї - близько $0,5 млн );

керовані авіаційні ракети Х-31П (вартість однієї - близько ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (вартість ракети $0,5 млн).

Шляхом підрахунків можна встановити, що загальна вартість випущених під час атаки російських ракет становить $239,06 млн.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні. Росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

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