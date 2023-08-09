Скільки коштуватимуть продукти: нардеп розповів, до чого готуватися найближчими місяцями

Ціни на хліб та хлібобулочні вироби залишаються стабільними, проте після настання зими ця ситуація може змінитися.

В Україні ціни на продовольство є стабільними і найближчими місяцами суттєве здорожчання не очікується.

Про це заявив член аграрного комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук, передає "Укрінформ".

"Якщо взяти овочеву групу, то ціни навіть знизилися – на деякі продукти навіть 60-70%. Хлібобулочні і молочні продукти залишаються в тих самих цінах, і будуть залишатися принаймні до зимового періоду", – каже нардеп.

За його словами, ціна молочку та хліб взимку буде залежати ще й від ситуації з енергосистемою.

Також Соломчук пояснив, що наразі на ціну продуктів також впливають проблеми з логістикою та її здорожчання.

"Після розмінування це головне питання. Воно хвилює всіх", – каже депутат.

Раніше економіст Олег Пендзин розповів, наскільки в Україні зростуть ціни на продукти і коли буде здорожчання.

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