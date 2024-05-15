Скільки коштує утримання одного бійця ЗСУ: заступник міністра назвав приголомшливу суму

Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження.

Цього року утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю "Телеграфу".

При цьому він наголосив, що ця сума не включає витрат на зброю.

Також читайте Їжа для ЗСУ: Державний оператор тилу заявив про зриви постачань компаніями

“Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження. Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними і груповими. Наприклад, намет абощо”, - зазначив Дмитро Кліменков.

Щодо харчування військових, то, за словами заступника міністра, у середньому на день витрачається близько 114 гривень: мінімальна ціна за комплект — десь 104 гривні, а максимальна — 125 гривень.

Нагадаємо, після кадрових змін у Міністерстві оборони, зокрема, коли з посади пішов Олексій Резніков, нова команда затвердила план аудитів за ризикованими сферами. Під час перевірок було виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд грн.

Читайте також: