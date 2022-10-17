Скільки коштують долар і євро: курс валют на 17 жовтня в обмінниках

Курс гривні до долара у банківських обмінниках у понеділок, 17 жовтня, залишився на попередньому рівні – 40,90 грн/євро, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро – 38,30 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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