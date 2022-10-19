Скільки коштують долар і євро: курс валют на 19 жовтня у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 19 жовтня залишився на рівні попереднього дня – 40,50 грн/дол. Курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня – 39,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 38,00 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Водночас в обмінниках сьогодні гривня зміцнилася - до долара на 3 копійки – до 40,90 грн/євро, щодо євро курс національної валюти зміцнився на 10 копійок і становить 39,60 грн/євро.

Також читайте Гривня зміцнилася: курс валют на 19 жовтня в обмінниках

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Читайте також: