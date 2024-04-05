Скільки мільйонів втратили імпортери через блокаду кордону: в НБУ назвали цифру

У Національному банку України (НБУ) підрахували фінансові втрати імпортерів через блокаду польськими фермерами західних кордонів. За оцінками НБУ, збитки за підсумками лютого сягнули 350-400 мільйонів доларів.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

Зазначається, що в останній місяць зими рівень імпорту товарів не збільшився саме через блокаду кордонів. Водночас відчутно знизилися закупівлі продовольчих товарів (риба, плоди/горіхи) та промислових виробів (одяг, взуття), і деревини. Натомість активніше імпортувалися нафтопродукти та окрема хімічна продукція (добрива та фармацевтика).

"Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи", — зазначається в огляді.

Як свідчать дані Національного банку, у лютому фізичні обсяги експорту зернових сягнули найвищого від початку повномасштабного вторгнення рівня, але залишалися меншими, якщо порівнювати з показниками січня 2022 року.

Водночас знизився експорт продукції гірничо-металургійного комплексу. У Нацбанку це пов'язують з тим, що постачання були переорієнтовані на країни Азії, однак криза у Червоному морі, а також незацікавленість у поставках з боку Китаю, загальмувала експортний процес цієї продукції.

Раніше стало відомо, що через польських фермерів, які наразі продовжують блокувати всі пункти пропуску вздовж кордону, Україна за підсумками лютого 2024 року недоотримала 7,7 мільярда гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНА ВТРАЧАЄ МІЛЬЯРДИ, доки невгамовні польські фермери паралізують Варшаву та кордон!

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