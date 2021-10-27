Скільки платити за газ і за світло: як змінилися тарифи у різних регіонах України

Скільки платити за газ і за світло: як змінилися тарифи у різних регіонах України

Газопостачальники оприлюднили тарифи для населення на листопад, ціна кубометру газу стартує від 7,79 грн за кубометр.

На тлі стрімкого подорожчання ціни на газ для побутових споживачів у Європі, в Україні вперше за пів року в деяких регіонах тарифи на газ у листопаді стали меншими.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 1 жовтня запроваджено також нові ціни на електроенергію і для певної категорії споживачів вартість “світла” також стане меншою.

ТСН.ua з’ясував, скільки відтепер коштуватиме газ та електроенергія в різних регіонах України.

Місячні тарифи знизили 7 компаній

Як відомо, більшість українців використовує річний газовий тариф, який було запроваджено у травні цього року, щоб захистити споживачів від цінових коливань на ринку. Він передбачає, що постачальники блакитного палива до кінця квітня 2022 року продаватимуть газ побутовим споживачам за фіксованою ціною.

Залежно від компанії річні ціни відрізняються ледь не вдвічі. У майже половини постачальників, на які припадає 70-80% користувачів, ціни нижчі 8 грн за куб м. Зокрема, усі обласні газзбути, які афілійовані із облгазами, виставили річний тариф у розмірі 7,99 грн за кубометр.

Для тих хто відмовився від річного тарифу, традиційно діятиме місячний. У листопаді, як повідомляє видання ГазПравда, свої цінники знизили одразу 7 газопостачальних компаній.

Станом на 27 жовтня рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Саме таку найнижчу ціну запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп". Не набагато більше (7,80 грн за куб) просить компанія Neogas. Далі йдуть - "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за кубометр).

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну виставили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз Збут". Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Найвищі цінники на газ (13,5 грн за куб) виставили Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Детальну вартість тарифу можна дізнатися за посиланням.

Плюс доплата за доставку

Вартість доставки газу у регіональних газорозподільчих компаній (облгазів і міськгазів), як і раніше, буде різною. Вона залежить від тарифів на доставку (розподіл), які для кожної області та окремих міст встановлює НКРЕКП, і, як завжди, повинна сплачуватися окремо.

У січні 2021 року для облгазів було встановлено граничний тариф на доставку палива споживачам: 1,79 грн за куб м без ПДВ (20%). Із понад 40 операторів ринку тарифи лише у 15-ти з них менші за ліміт. В інших вартість доставки перебуває на обмеженому державою рівні.

Відповідно до даних на сайті Мінфін, найнижчим тарифом на доставку користуються абоненти ПАТ "Київгаз" - 0,372 грн за кубометр, а найбільший він у цілої низки облгазів (від Івано-Франківська до Харкова) і становить 2,148 грн за кубометр.

З тарифом на доставку в кожній області можна ознайомитися за посиланням.

Що буде зі світлом?

Від 1 жовтня 2021 року постановою Кабміну встановлено нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів. За умови споживання до 250 кВт-год на місяць його розмір становитиме 1,48 грн за кВт-год. Таким тарифом користуватиметься 80% населення.

Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год тариф залишиться незмінним – 1,68 грн за кВт-год.

Як запевняють в Міненергетики, нові тарифи гарантовано залишаться незмінними протягом усього опалювального сезону до 30 квітня 2022 року включно.

Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), спростувала інформацію щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.

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