Скільки платитимемо за світло з 1 квітня: у Кабінеті міністрів визначились з тарифами

Скільки доведеться платити українцям за електроенергію від 1 квітня 2023 року читайте в матеріалі ТСН.ua

Через російські атаки по енергетичних об’єктах, більшість із них пошкоджені, потребують сил та коштів на відновлення. Тому підвищення тарифів на електроенергію неминуче.

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Але багатьом українцям оплачувати комунальні платежі особливо в опалювальний період дуже важко.

Тому у Кабінеті Міністрів України ухвалили рішення не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону 2022-2023 років. На засіданні уряду погодили продовження терміну дії пільгового періоду цін на електроенергію. Програма мала б завершитися 1 квітня.

«1 квітня мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного соціального обов’язку продовжуватиме діяти до 30 квітня цього року», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після закінчення опалювального сезону Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію, але вразливі верстви населення "не постраждають від такого рішення і зможуть скористатися монетизованою субсидією".

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