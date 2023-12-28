Скільки платників податків утримує одного військового — депутат

Окрім зарплати 30 тисяч гривень, існують ще інші видатки для українського воїна.

Для утримання одного військовослужбовця ЗСУ потрібно зібрати податки із 7-8 працівників в Україні.

Такими підрахунками поділився народний депутат Ярослав Железняк на YouTube-каналі “Української правди”.

За його словами, розрахувати співвідношення платників податків і військовослужбовців, на перший погляд, нескладно, знаючи приблизну суму податків, які сплачує середній працівник в Україні.

Також читайте Новий законопроєкт про мобілізацію: нардеп назвав корупційні ризики

“Умовно один платник податків платить 5 тисяч гривень... Відповідно для зарплати 30 тисяч гривень (але це тільки зарплата, у нас ще є утримання, у нас ще є багато різних виплат, бойові і таке інше) виходить 6 платників податків. Але по факту: платять менше, витрати у нас будуть більші. Я думаю, що цифра 7-8 більш буде коректна", - підрахував Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підрахував, що для утримання 1 військового потрібно, щоб шестеро цивільних сплачували податки.

Читайте також: