Яка має бути зарплата, щоб отримувати пенсію 10 тисяч гривень, яка буде пенсія, якщо отримувати 8

Від чого залежить розмір пенсії: скільки потрібно заробляти, щоб мати пенсію 10 тисяч гривень

Від чого залежить розмір пенсії

Сьогодні пенсія в Україні залежить від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, та коефіцієнту страхового стажу.

Розмір пенсії визначається під час її призначення, важливішим для її визначення є не страховий стаж, а й рівень заробітку пенсіонера. Саме розмір заробітної плати найбільше впливає на розмір пенсії -- чим вища була зарплата пенсіонера, тим більшу пенсію він може отримувати в майбутньому. Навіть маючи 40 років стажу, але невелику заробітну плату, людина отримає таку ж невелику пенсію.

Скільки потрібно заробляти, щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень

Щоб 2024 року отримувати пенсію в 10 000 гривень щомісячно, потрібно заробляти близько 27 094 гривні. За даними ПФУ, понад 10 000 гривень пенсії отримує лише трохи більше ніж 12% пенсіонерів України.

Якою буде пенсія в українців, які заробляють "мінімалку"

Пенсія українців, які отримують мінімальну зарплату, становитиме не менше 40% від неї, але за умови, що людина має повний страховий стаж.

Тобто, якщо мінімальна заробітна плата зараз становить 8000 гривень, то пенсія, як встановив уряд, для них буде на рівні 3370 гривень.

Але, якщо українець отримував мінімальну зарплату й у 65 років не має необхідного страхового стажу, то його пенсійні виплати будуть нижчими, тому, що страховий стаж також впливає на розмір пенсії, а саме, 2725 гривень.

Пенсіонери можуть збільшити розмір своєї пенсії, якщо добровільно продовжать працювати на заслуженому відпочинку.

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