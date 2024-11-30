Скільки років потрібно збирати на житло в Україні: дані по Києву, Львову, Харкову та інших містах

Попри повномасштабну війну, питання купівлі-продажу житла в Україні не втрачає актуальності. Але ціна цього питання – просто космічна! Подекуди, щоб придбати власну квартиру, українцям потрібно відкладати всю свою зарплату протягом 10 років!

Тому українці все частіше купують нерухомість у країнах Європи. Кажуть, в деяких купити житло буде простіше, ніж в Україні. Всі подробиці – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Купівля житла в Україні – де найдорожче

Купівля житла в Україні за умов воєнних дій продовжує залишатися нездійсненною мрією для багатьох громадян країни. Для того, щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно в середньому відкладати всю зарплату від 2 до 10 років – залежно від міста, в якому приглядаєш житло. До таких висновків дійшли експерти ЛУН та Work.ua на основі своїх підрахунків.

Найдорожче житло в Україні зараз у Львові, Києві та Ужгороді. Там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 1500, 1470 та 1270 доларів відповідно.

До п'ятірки міст із найдорожчою нерухомістю також входять Вінниця і Луцьк. Вартість "квадрата" житла там становить 1 110 та 1040 доларів відповідно.

Отже, щоб купити квартиру, доведеться відкладати всю зарплату:

Львів – за 10 років на однокімнатну квартиру (ціна 65 тис. доларів), 13,7 року – двокімнатну (89 тис. доларів), 17,2 року – трикімнатну (112 тис. доларів);

– за 10 років на однокімнатну квартиру (ціна 65 тис. доларів), 13,7 року – двокімнатну (89 тис. доларів), 17,2 року – трикімнатну (112 тис. доларів); Київ – за 8,3 року на однокімнатну квартиру (60 тис. доларів), двокімнатну – 13 років (94 тис. доларів), трикімнатну – 18,7 року (135 тис. доларів);

– за 8,3 року на однокімнатну квартиру (60 тис. доларів), двокімнатну – 13 років (94 тис. доларів), трикімнатну – 18,7 року (135 тис. доларів); Ужгород – за 8,9 року на однокімнатну квартиру (55 тис. доларів), на двокімнатну – 13,4 року (83 тис. доларів), трикімнатну – 16, 4 року (102 тис. доларів);

– за 8,9 року на однокімнатну квартиру (55 тис. доларів), на двокімнатну – 13,4 року (83 тис. доларів), трикімнатну – 16, 4 року (102 тис. доларів); Луцьк – за 8,6 року на однокімнатну (46 тис. доларів), на двокімнатну – 10,7 року (57 тис. доларів), трикімнатну – 12,2 року (65 тис. доларів);

– за 8,6 року на однокімнатну (46 тис. доларів), на двокімнатну – 10,7 року (57 тис. доларів), трикімнатну – 12,2 року (65 тис. доларів); Вінниця – за 8,2 року на однокімнатну (45 тис. доларів), на двокімнатну – 11,8 року (65 тис. доларів), трикімнатну – 13 років (72 тис. доларів).

До слова, за останні пів року у Львові вартість нерухомості на вторинному ринку подорожчала на 5%, в Ужгороді – на 3%. Натомість у Києві нерухомість несподівано подешевшала на 3%, у Вінниці – на 2%. У Луцьку ціна за цей період не змінювалась.

Де найдешевша нерухомість в Україні

Найдешевше зараз нерухомість коштує у Херсоні, Запоріжжі й Харкові, що зумовлено близькістю лінії фронту та частотою російських атак. Також у перелік міст із найдешевшою нерухомістю увійшли Суми й Миколаїв. Зазначимо, що для аналізу не враховували тимчасово окуповані території.

Вартість 1 кв. м на вторинному ринку у Херсоні, Запоріжжі й Харкові в середньому коштує 450, 500 і 590 доларів, відповідно. Ціни у Харкові за останні пів року знизились на 13%, у Запоріжжі на 15%, у Херсоні залишились незмінними.

Квадратний метр житлової площі у Сумах і Миколаєві коштує 600 доларів, при цьому у Сумах за останні пів року ціна впала на 8%, а у Миколаєві зросла на 2%.

Тож, щоб купити квартиру, доведеться відкладати всю зарплату:

Херсон – за 2,8 року на однокімнатну квартиру (15 тис. доларів), даних про двокімнатні квартири немає, трикімнатну – 5,2 року (28 тис. доларів);

– за 2,8 року на однокімнатну квартиру (15 тис. доларів), даних про двокімнатні квартири немає, трикімнатну – 5,2 року (28 тис. доларів); Запоріжжя – за 3,3 року на однокімнатну квартиру (17 тис. доларів), двокімнатну – 4,6 року (24 тис. доларів), трикімнатну – 6,7 року (35 тис. доларів);

– за 3,3 року на однокімнатну квартиру (17 тис. доларів), двокімнатну – 4,6 року (24 тис. доларів), трикімнатну – 6,7 року (35 тис. доларів); Харків – за 3,6 року на однокімнатну квартиру (20 тис. доларів), двокімнатну – 6 років (33 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (42 тис. доларів);

– за 3,6 року на однокімнатну квартиру (20 тис. доларів), двокімнатну – 6 років (33 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (42 тис. доларів); Миколаїв – за 4 роки на однокімнатну квартиру (21 тис. доларів), двокімнатну – 5,7 року (30 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (41 тис. доларів);

– за 4 роки на однокімнатну квартиру (21 тис. доларів), двокімнатну – 5,7 року (30 тис. доларів), трикімнатну – 7,7 року (41 тис. доларів); Суми – за 4,6 року на однокімнатну квартиру (20 тис. доларів), двокімнатну – 7,2 року (32 тис. доларів), трикімнатну – 7,9 року (35 тис. доларів).

У решті міст України за останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку знизились на 4-6%, лише у Рівному зросли на 14%. Так, щоб купити квартиру у Рівному, вам доведеться відкладати всю зарплату протягом 8 років. І це за однокімнатну квартиру. В Чернівцях ситуація аналогічна.

Щоб придбати житло у Житомирі, Черкасах або Полтаві вам треба не чіпати свою зарплату близько 7 років. У Одесі, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігові та Хмельницькому всю зарплату треба відкладати не мало не багато – 6 років. Наголосимо, що ці дані розраховані на основі поточної ситуації на ринку нерухомості й рівня зарплат.

Нерухомість в Іспанії

З огляду на всі ці цифри, останніми роками українці стали активніше купувати житлову нерухомість за кордоном. Зокрема, в Іспанії. Причин тому є кілька.

По-перше, це війна проти України. Від початку вторгнення з країни виїхало кілька мільйонів людей, з яких близько 300 000 осіли в Іспанії. Якщо спочатку багато хто орендував житло, то поступово люди стали купувати власну нерухомість. Дехто повернувся в Україну, але забезпечив собі "запасний аеродром".

Ще одна причина — бажання зберегти гроші від знецінення. Вартість нерухомості в Іспанії зростає з року в рік, і за прогнозами, найближчим часом ця тенденція продовжиться. Власне житло в Іспанії досі сприймається багатьма як недосяжна розкіш, хоча насправді купити квартиру за кілометр від Балеарського моря сьогодні можна дешевше, ніж у Львові. Про це ТСН.ua розповів засновник агентства закордонної нерухомості Юрій Грушецький.

"Для купівлі нерухомості в Іспанії не потрібне громадянство чи дозвіл на проживання. Потрібні закордонний паспорт та NIE (ідентифікаційний номер іноземця), який зазвичай оформлюється в імміграційному відділенні поліції. Його також можна оформити і в Консульстві Іспанії в Україні (в Києві). Однак для українців, які оформили тимчасовий захист в Іспанії у зв'язку з війною, цей крок можна вважати автоматично виконаним. У рамках тимчасового захисту українці вже отримують NIE", – пояснив Грушецький.

Далі покупець повинен відкрити рахунок в іспанському банку і перевести на нього кошти для купівлі. Це потрібно для купівлі вторинної нерухомості — за встановленою процедурою, оплата відбувається шляхом передавання чеку продавцю. А от новобудови можна купити, сплачуючи забудовнику з будь-якого банку світу. Головне, щоб це був платіж від тієї особи, яка підписала контракт із забудовником.

"Важливо зазначити, що іспанські закони вимагають підтвердження походження капіталу. FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) стежить за тим, щоб кошти, вкладені іноземцями в іспанську нерухомість, були отримані законним шляхом. На практиці це означає, що покупець повинен надати документи, що підтверджують джерело своїх коштів. Це може бути, наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості в Україні або податкові декларації за останні один-два роки з доходами, які відповідають вартості придбаної нерухомості. Також підійдуть декларації ФОП", – додав власник агентства нерухомості.

Можливе ввезення готівки через митницю з наступним декларуванням на іспанській стороні. Крім того, гроші можуть бути переказані з банківських рахунків у країнах ЄС, Великої Британії, США, Канади та інших країнах, що пройшли фінансовий моніторинг. Однак якщо гроші надійшли з країн із менш суворим фінансовим контролем, наприклад, з ОАЕ або Туреччини, іспанські банки вимагатимуть додаткові документи про походження капіталу. Якщо платите на рахунок забудовника напряму, то, найімовірніше, у банку забудовника питань не буде. Але краще підстрахуватися.

Скільки коштує житло в Іспанії

В Іспанії житло має свою специфіку планування. Зазвичай це велика вітальня, поєднана з кухнею, та дві невеликі спальні. Іспанці більшу частину часу проводять на терасах, які іноді перевищують за площею спальні. Тож ідеться про квартири площею 70-80 м². Вартість нерухомості в Іспанії залежить від кількох ключових факторів: регіону, відстані від моря, розмірів об'єкта та того, чи це новобудова або вторинне житло. Барселона — одне із найдорожчих міст країни, де складно знайти квартиру дешевше 300 тисяч євро. Це пов'язано з високим туристичним попитом і обмеженою пропозицією. А найдоступніша за ціною нерухомість — на півдні Іспанії, зокрема у Комунідад Валенсія.

"Якщо в самій Валенсії квартири на вторинному ринку коштують від 200 000 євро, то в провінції Аліканте таких містах як Торрев'єха, Бенідорм та саме місто Аліканте, ціни на житло нижчі. У середньому, вартість квартир у новобудовах коливається в межах від 170 000 до 250 000 євро, залежно від міста та близькості до моря. Нові квартири здаються з готовим ремонтом, включаючи мебльовану кухню та санвузол, а також паркінг і комірчини", – розповів Грушецький.

Вторинне житло в невеликих містах на узбережжі може коштувати від 60 000 євро, хоча це здебільшого житло, що потребує ремонту, і розташоване в неблагонадійних районах. Гарні квартири на вторинному ринку формату "заїжджай і живи" коштують від 90 до 120 тисяч євро. Але врахуйте, що ці квартири розташовані у будинках, яким 30-40 років, з ремонтом 20-річної давності й такими ж меблями.

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