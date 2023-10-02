Скільки ще часу РФ зможе вливати мільярди у фінансування війни та звідки братиме кошти - The Еconomist

Бюджет РФ недоотримує кошти, тоді як витрати на подовження війни лише зростають.

Росія витратила на війну проти України $114,4 млрд за рік (майже $10 млрд на місяць). Це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Попри чутки про готовність Росії мобілізувати ще пів мільйона росіян, виникає питання, чи здатен російський бюджет витримати таке навантаження.

Про це пише The Еconomist.

За останній рік небагато валют продемонстрували гірші показники, аніж російський рубль. Це підірвало консенсус, який існував серед російських політиків минулого року, коли Центральний банк і Міністерство фінансів працювали рука об руку. Тепер, коли інфляція зростає, на кону – здатність країни ефективно вести війну.

На ранніх етапах війни перед російськими чиновниками стояло просте завдання: зупинити крах економіки. Одразу після початку вторгнення це передбачало запобігання витягуванню грошей із фінансової системи шляхом впровадження контролю за капіталом і подвоєння процентної ставки. Рубль досяг 135 за долар, перш ніж відновитися. Економіка впала, а потім покращилася. "Соковитими доходами" від продажу нафти та газу Міністерство фінансів продовжувало шоу, щедро витрачаючи витрати на оборону та соціальне забезпечення.

Значний експорт нафти і газу також спричинив підвищення курсу рубля, зниження цін на імпорт і, відповідно, інфляцію. Це дозволило Центральному банку пристосуватися до фіскальної експансії, знизивши відсоткові ставки до рівня, нижчого за той, який був напередодні вторгнення.

Протягом 2022 року споживчі ціни зросли на 14%, а реальний ВВП скоротився на 2% — це слабкий показник, але він набагато кращий, ніж прогнозувалося. А Володимир Путін зазначив, що "етап відновлення російської економіки завершився".

Тепер новий етап економічної війни ставить чиновників перед важким вибором. Пам'ятаючи про президентські вибори в березні, Мінфін хоче підтримати економіку. Bloomberg повідомив, що Росія планує збільшити витрати на оборону з 3,9% до 6% ВВП. Міністерство фінансів також хоче збільшити витрати на соціальне страхування.

Путін похвалився рекордно низьким рівнем безробіття в Росії, назвавши це "одним із найважливіших показників ефективності всієї нашої економічної політики" (призов і еміграція, безсумнівно, допомогли).

Путін хотів би звести коло, захистивши рубль без додаткового підвищення курсу. Тому він попросив своїх політиків знайти творчі рішення. Наразі вивчаються дві основні ідеї: управління валютою та збільшення експорту енергоносіїв. Ні те, ні інше не спрацює.

Тим часом російські експортні галузі формують потужні лобі. Досвід останніх 18 місяців свідчить про те, що фірми, які домінують в енергетиці, сільському господарстві та видобутку корисних копалин, вправно намагаються пробити лазівки у валютному контролі.

Нагадаємо:

Раніше експерти повідомляли, що російська економіка може фінансувати війну ще орієнтовно рік, потім потрібно зробити вибір - завершувати бойові дії чи заганяти росіян у ще більшу бідність.

Видання The Telegraph повідомило про зменшення російських резервів. Так, у Росії майже вдвічі скоротилися доходи від продажу нафти (цього року скоротяться ще на 43%). Країна втрачає робочу силу через втрати на фронті та втечу за кордон ухилянтів від мобілізації. Іноземні інвестиції зникли, рубль впав, а інфляція набирає обертів.

Видання CNN наприкінці червня інформувало, що 2022 року російську економіку врятували рекордні ціни на енергоносії. Проте вже невдовзі наслідки від дії санкцій підведуть РФ до економічної ями.

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