Скільки стажу потрібно для пенсії у 10 тисяч гривень: розрахунки на 2025 рік

Якщо офіційна зарплата була середньою, стаж має бути ще більшим, а для тих, хто сплачував мінімальні внески, досягти такого рівня пенсії буде складно.

У 2025 році пенсійна система України продовжує функціонувати за принципом індивідуального нарахування пенсійних виплат, що залежить від двох основних чинників: розміру заробітної плати та страхового стажу.

Яким має бути стаж, щоб забезпечити собі пенсію в розмірі 10 тисяч гривень, розповідає 24 Канал.

Якщо офіційна зарплата була середньою, стаж має бути ще більшим, а для тих, хто сплачував мінімальні внески, досягти такого рівня пенсії буде складно.

Формула розрахунку пенсії охоплює такі складові:

Заробітну плату: чим вищою була офіційна зарплата, з якої сплачувались внески, тим більший коефіцієнт зарплати.

Страховий стаж: враховується кількість років, протягом яких людина працювала офіційно та сплачувала ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

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Середню зарплату в країні: використовується середній показник зарплати за три роки, що передують року виходу на пенсію.

Формула виглядає так: пенсія = СЗП × ІКЗ × КС, де:

СЗП — середня заробітна плата в Україні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;

КС — коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%).

Якщо ваша офіційна заробітна плата була ближчою до середнього рівня в Україні, страховий стаж має бути вищим. Наприклад, при зарплаті, яка дорівнює середній (коефіцієнт 1), для пенсії в 10 000 гривень стаж має становити близько 66 років, що фізично неможливо.

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Можливість докупити стаж

Українське законодавство дозволяє докупити страховий стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію. Однак цей процес передбачає суттєві фінансові витрати. Вартість одного місяця стажу становить 44% від мінімальної зарплати, а у 2025 році мінімальна зарплата — 8 000 гривень.

Наприклад, 1 рік стажу обійдеться вам у 42 240 гривень.

Підсумовуючи, зауважимимо, що для отримання пенсії у 10 000 гривень у 2025 році потрібно мати: високий офіційний заробіток (в 1,5–2 рази більший за середній) і страховий стаж не менше 33–35 років.

Нагадаємо, що українські пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує необхідний мінімум, можуть розраховувати на додаткові виплати. 2025 року ці правила залишаються чинними та регулюються відповідними нормативними актами.