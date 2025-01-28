Скільки українців отримують пенсію понад 10 тисяч гривень: ПФУ назвав цифру

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Станом на 1 січня 2025 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів (10 343 630 осіб).

Про це свідчать дані ПФУ.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється таким чином:

до 3000 гривень – 25,9%, 2 684 075 осіб, середня пенсія – 2 759,86 гривень,

від 3001 до 4000 гривень – 17,9%, 1 817 897 осіб, середня пенсія – 3 544,23 гривень,

від 4001 до 5000 гривень – 18,8%, 1 943 939 осіб, середня пенсія – 4 414,06 гривень,

від 5001 до 10000 гривень – 25,5%, 2 636 007 осіб, середня пенсія – 6 844,95 гривень,

понад 10000 гривень – 12,2%, 1 261 712 осіб, середня пенсія – 15 379,97 гривень.

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Зазначимо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.

Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.

Нагадаємо, в Україні 2025 року будуть обмежені найбільші спеціальні пенсії. Це нововведення стосуватиметься понад 17 тисяч пенсіонерів. Воно діятиме на період воєнного стану 2025 року.

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