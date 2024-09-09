Скільки українців відкрили картку Нацкешбеку: міністр Федоров розповів деталі

Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили понад 800 тисяч карток.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Понад 400 тисяч користувачів приєдналися до бета-тесту в Дії, а 11 банків стали партнерами. Також долучилося 713 українських виробників, які зареєстрували понад 130 тисяч товарів", – розповів він.

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Міністр зазначив, що кількість учасників постійно зростає.

"Долучайтеся до бета-тестування також, заходьте в Дію, сервіс – Національний кешбек, вибирайте банк і відкривайте картку для виплат. Так ви підтримаєте українських виробників та отримаєте до 3 000 грн щомісяця", – пояснив він.

У більшості учасників, за словами Федорова, вже відображається кешбек за 2-3 вересня в Дії, скоро підтягнеться інформація і за інші дні.

"Будьте першими, хто скористається послугою. З Дією все, як завжди – зручно, швидко та зрозуміло для кожного", – закликав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, в Україні запровадили повернення коштів за купівлю вітчизняних товарів.

"Національний кешбек": вам повертають гроші за товари! Як це працює – розповідаємо тут!

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