Скільки в Україні коштуватиме різдвяний стіл 2023 року: список продуктів і ціни

Різдвяний стіл 2023 року у складі 12 страв коштуватиме середньостатистичній українській родині близько 969,74 грн.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість різдвяного столу 2023 року з 12 страв за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня. Так, різдвяне меню із традиційних страв обійдеться середньостатистичній родині у близько 969,74 грн. Це кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, пісний борщ з квасолею, смажена картопля, свіжі і солоні овочі.

"Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2023 року буде дещо вищою торішньої внаслідок проблем, пов’язаних із російською агресією. Однак в нинішньому році це зростання значно менше – в межах 8-10 %, оскільки економіка адаптувалася до умов воєнного часу, а Збройні Сили України не дозволяють агресору реалізувати його плани", – зазначив Лупенко.

Ціни на кутю та узвар 2023 року

Головні страви на різдвяному столі – це кутя та узвар. Так, за розрахунками науковців, приготування пшеничної куті (950 г продуктів традиційної рецептури) коштуватиме 103,71 грн.

Найдорожчі інгредієнти куті 2023 року – мак (43 грн за 200 г), волоські чищені горіхи (24 грн) та родзинки (17,50 грн за 100 г). Основний складник куті – крупа з твердої пшениці – коштуватиме 9,60 грн за 400 г. Також слід буде віддати 8 грн за 100 г меду і 1,61 грн за 50 г цукру.

Готові набори з сушених яблук, груш і чорносливу для традиційного узвару коштують у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожча страва на різдвяному столі 2023 року

Найдорожчою стравою на різдвяному столі українців цього оку буде смажена риба (336,69 грн). Так, 2 кг живого коропа коштують 331,90 грн, а 200 г борошна – 4,79 грн.

Друга за вартістю страва – пісний борщ із квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) доведеться заплатити 82,83 грн. Найдорожчий складник цієї страви – біла суха квасоля (300 г коштує 42,75 грн). Овочевий складник: картопля (362 г) – 5,04 грн, капуста (300 г) – 3,40 грн, цибуля (100 г) – 1,44 грн, морква (400 г) – 4,34 грн, буряк (800 г) – 7,92 грн. Слід буде також додати по 70-75 г помідорів (5,60 грн) та томатної пасти (1,67 грн), а також 50 цукру (1,61 грн), 80 г рослинної олії (5,64 грн), за смаком перець чорний (1,02 грн), лавровий листок (2,40 грн) або зелень.

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Вартість салату вінегрет

Салат вінегрет (1,58 кг продуктів) коштуватиме 34,19 грн. Найдорожчі складники страви – бочкові солоні огірки: 14 грн за 200 г. Окрім того, 600 г картоплі стануть у 8,40 грн, 400 г буряка – 3,96 грн, 378 г моркви – 4,10 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,53 грн за 50 г, а сіль та перець за смаком – 0,20 грн.

Вартість вареників

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 26,17 грн:

картопля (1 кг) – 14 грн,

борошно (500 г) – 11,97 грн,

сіль (10 г) – 0,20 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) обійдуться у 26,81 грн:

сира капуста (600 г) – 6,78 грн,

морква (189 г) – 2,17 грн,

цибуля (132 г) – 2,16 грн,

борошно (500 г) – 11,97 грн,

сіль (10 г) – 0,20 грн,

рослинна олія для заправи (50 г) – 3,53 грн.

Вареники з вишнею (810 г продуктів) коштуватимуть 47,27 грн:

вишні (300 г) – 35,1 грн,

борошно (500 г) – 11,97 грн,

сіль (10 г) – 0,20 грн.

Скільки коштує тушкована капуста

Аби приготувати тушковану капусту (2,229 г продуктів), доведеться заплатити 65,26 грн. Це печериці (300 г) – 37,29 грн, 1 кг капусти – 11,32 грн, 189 г моркви – 2,17, 660 г цибулі – 8,64 грн. Сіль і перець за смаком – 0,20 грн і рослинна олія для заправки (80 г) – 5,64 грн.

Смажена картопля

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Смажена картопля обійдеться у 16,81 грн: готується на 100 г рослинної олії (0,71 грн) із 1 кг овочів (14 грн) і 132 г цибулі (1,90 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,20 грн).

Ціни на овочі

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 50 грн за 500 г і огірки солоні бочкові 28 грн за 400 г. Свіжі огірки коштуватимуть 46 грн, а помідори – 40 грн по 500 г відповідно.

Розрахунок вартості різдвяного столу 2023 року був зроблений на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 14 грудня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Лупенко повідомив, скільки середньостатистичній українській родині із 4-х осіб коштуватиме новорічний стіл-2024.

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