Скільки військової допомоги Україна отримала від США після початку вторгнення РФ

Після початку повномасштабного вторгнення США вже у березні 2022 року виділили на підтримку України перший пакет військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський вже втретє побував з візитом у США цього року. За підсумками низки зустрічей, зокрема з президентом Джо Байденом та очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вдалося домовитися про важливу для України військову допомогу.

Зокрема, до пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для ППО, щоб, за словами Блінкена, "допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних нападів з боку Росії зараз і наступної зими". Також будуть передані артилерійські боєприпаси, засоби протитанкової боротьби, касетні боєприпаси.

Як зазначили у Пентагоні, цей пакет є 47-им траншем від адміністрації Байдена із запасів Міноборони, які почали надавати Україні від серпня 2021 року.

Скільки військової допомоги Україна отримала від США від початку повномасштабної війни, про це йдеться у інфографіці "Слово і діло".

Березень 2022

Україні отримала оборонної допомоги на $1,1 млрд – три пакети по 200 млн, 800 млн і 100 млн, до яких увійшли протитанкові системи Javelin, безпілотники, пістолети, кулемети, патрони, бронежилети та інше озброєння.

Квітень та травень 2022

США надали ще $2,3 млрд військової допомоги Україні.

Червень 2022

США виділили Україні три пакети військової допомоги – на $700 млн, $1 млрд та$ 450 млн. Тоді вперше було оголошено про надання високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Українські військові також отримали боєприпаси, ракети до Javelin, снаряди, гелікоптери Мі-17.

Липень 2022

У липні Україна отримала американську військову допомогу на майже $1,5 млрд.

Серпень 2022

У серпні США виділили чотири великі пакети військової допомоги: 1 серпня – $550 млн, 8 серпня – $1 млрд, 19 серпня – $775 млн та 24 серпня – $2 млрд 980 млн. До Дня Незалежності Україна одержала зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди різного калібру, безпілотники.

Вересень, жовтень та листопад 2022

У вересні обсяг військової допомоги США Україні становив понад $2,8 млрд, у жовтні – $1,6 млрд, у листопаді – %1,2 млрд. Наприкінці року було два пакети озброєння на 275 млн та 1 млрд 850 млн доларів.

Найбільший пакет військової допомоги США виділили 6 січня – $3 млрд 75 млн. Зокрема, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери М113, артилерійські снаряди різного калібру, колісні машини HMMWV, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети, патрони, гвинтівки та інше озброєння та техніку.

Ще два великі пакети допомоги США надали 19 січня і 3 лютого – 2,5 млрд і 2 млрд 175 млн доларів.

Березень, квітень, травень 2023

У березні Україна отримала допомоги на $750 млн, у квітні – на $2,9 млрд, у травні – майже на $2,2 млрд.

Червень, липень 2023

У червні – $2,9 млрд, у липні – на $2,5 млрд. Зокрема у липні Україна вперше отримала касетні боєприпаси.

Серпень, вересень 2023

У серпні 2023 року США оголосили про виділення двох пакетів військової допомоги на $200 і $250 млн. У вересні – три пакети військової допомоги Україні – на $665 млн, $600 млн і $325 млн.

Нагадаємо, у Держдепі заявили, що "шатдаун" може вплинути на допомогу Україні.

Читайте також: