Скільки втратить українська економіка у разі чергового локдауну: відповідь голови Нацбанку

Скільки втратить українська економіка у разі чергового локдауну: відповідь голови Нацбанку

Голова НБУ вважає втрати суттєвими, але не критичними.

Голова Національного Банку України Кирило Шевченко вважає, що у разі введення в Україні ще одного локдауну, економіка втратить від 0,4% до 0,6% зростання ВВП.

Про це Кирило Шевченко заявив у інтерв'ю виданню LB.ua, повідомляє НБУ.

Спікер зазначив, що розмір економічних втрат буде залежати від формату карантинних обмежень:

"Попри те, що сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими. Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати - від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично".

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, коли саме очікується стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Україні. ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливі сценарії розвитку коронавірусу.

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