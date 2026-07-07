Скільки доведеться заплатити за пальне 7 липня: актуальні ціни на АЗС

Ціни на пальне 7 липня / © Associated Press

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7 липня 2026 року українські мережі автозаправних станцій зберегли ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 залишається на рівні 76,23 грн за літр, а дизельного пального — 77,01 грн за літр.

Про це повідомило видання «Главком».

Найвищі ціни залишаються в OKKO, WOG та SOCAR, тоді як найдоступніше пальне пропонують «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

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Ціни на пальне сьогодні, 7 липня 2026 року

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 38,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 41,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 41,90 грн/л

KLO

А95 — 72,90 грн/л

А95+ — 77,40 грн/л

ДП — 76,20 грн/л

ДП+ — 79,20 грн/л

А100 — 84,50 грн/л

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 39,90 грн/л

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SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 80,90 грн/л

ДП+ — 83,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 41,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 76,90 грн/л

ДП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — немає

А92 — 69,90 грн/л

Газ — 38,40 грн/л

БРСМ-Нафта

А95 — немає

А95+ — 70,65 грн/л

ДП — 71,28 грн/л

ДП+ — 76,99 грн/л

А100 — немає

А92 — немає

Газ — 38,46 грн/л

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що від 1 липня в Україні набули чинності нові правила для ринку пального. Відтепер замість звичайного бензину на АЗС продають пальне з обов’язковим вмістом біоетанолу.

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