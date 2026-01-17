Скільки готівки треба мати на випадок блекауту: порада експертів

Гроші / © iStock

Росія не полишає спроб занурити Україну в темряву, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури. У разі тривалого блекауту електронні платіжні системи можуть вийти з ладу, тому паперові гроші стають єдиним надійним платіжним інструментом.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Експерти наголошують: у кожного українця має бути сформований готівковий запас, якого вистачить щонайменше на один-два тижні автономного життя. Сума залежить від звичних витрат конкретної родини.

Проста формула виглядає так: якщо щоденні витрати сім’ї становлять близько 1000 гривень, то вдома доцільно мати резерв у межах 10 000 — 15 000 гривень.

Проте фахівці наголосили на ажливий нюанс: гроші не повинні бути лише у великих купюрах (500 чи 1000 гривень).

«Купюри різної вартості значно спрощують розрахунки в громадському транспорті, невеликих магазинах, на ринках та у сфері послуг, де часто виникають проблеми з видачею решти», — зазначають фахівці.

Де зняти готівку, якщо немає світла

Навіть у разі повного блекауту банківська система продовжує працювати в обмеженому режимі. Отримати готівку з картки можна кількома способами:

Чергові відділення банків. Це відділення, які входять до мережі Power Banking. Вони забезпечені генераторами та безперебійним інтернетом.

Банкомати та термінали самообслуговування. Шукайте їх у тих самих чергових відділеннях або у великих супермаркетах, що працюють на генераторах.

Послуга «Готівка на касі». Зняти гроші (зазвичай до 6000 грн) можна на касах супермаркетів, аптек та АЗС під час оплати будь-якої покупки карткою.

Щоб мінімізувати ризики залишитися без доступу до грошей, експерти радять диверсифікувати свої активи. Варто відкрити рахунки одразу в кількох банках та мати при собі картки різних платіжних систем (Visa та Mastercard). Це підвищить шанси на успішну транзакцію, якщо в одного з банків виникнуть технічні збої.

Крім фінансового резерву, українцям нагадують про необхідність мати «тривожну валізу» з аптечкою, документами, запасом води, їжі тривалого зберігання та джерелами тепла.

