688
2 хв

Скільки грошей потрібно українській родині для комфортного життя 2025 року — експерт назвав суму

Фахівці підрахували витрати української сім’ї і назвали рівень доходу для родини з трьох осіб в Україні.

Для родини з трьох осіб (батько, мати та дитина) комфортний рівень доходу в Україні залежить від місця проживання. Зокрема, у великих містах для нормального життя потрібно близько 55-60 тис. грн на місяць.

Про це йшлося у коментарі народного депутата Михайла Цимбалюка в ефірі телемарафону 8 вересня.

За його словами, у мегаполісах України для нормального життя потрібно близько 55-60 тис. грн на місяць, а у малих містах та селах — приблизно 40 тис. грн.

«Як фахівці підрахували, для родини в складі батько, мама і одна дитина, щоб комфортно прожити, звичайно, в залежності від міста. Якщо це велике місто, то десь приблизно 55-60 тис., якщо середні менше, або сільський населений пункт, то приблизно 40 тис. в місяць. Але ще раз підкреслюю, це залежно від обставин. Тобто, зарплати потрібно платити вищі, ніж платять. Але те, що справді, як ви вірно сказали, в середні місяці співпало бажання тих людей, які хочуть знайти роботу, і роботодавці. В середньому десь 25 тис. грн, хоча середня зарплата по державі в липні становила 22 тис. грн», — сказав Цимбалюк.

При цьому нинішні доходи українців суттєво нижчі. Середня заробітна плата по країні у липні становила 22 тис. грн, тоді як середня пропозиція від роботодавців — близько 25 тис. грн.

Експерти наголошують, що зарплати мають зростати, аби відповідати реальним витратам українських родин.

Нагадаємо, раніше експерт прокоментував ситуацію з курсом валют Україні. Зокрема, паніка довкола курсу долара є безпідставною, сказав він. Водночас українцям радять шукати надійні та вигідніші інструменти для збереження коштів.

688
