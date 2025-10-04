Скільки грошей потрібно українцям для комфортного життя на пенсії

Мати фінансову незалежність на пенсії — мрія більшості українців

Суми, необхідні для комфортного життя після завершення трудової діяльності, у кожного індивідуальні. Вони залежать від стилю життя, місця проживання, інфляції та особистих потреб.

Фінансовий консультант Віктор Чумак оцінив приблизний рівень витрат, який потрібен українцям для гідного життя після виходу на пенсію, пише Новини.LIVE.

Якщо підсумувати основні витрати, то для комфортного життя без утримання дачі потрібно приблизно 20 000–30 000 грн щомісяця.

Фахівець зазначає, що розрахунки є орієнтовними — все залежить від міста проживання, рівня інфляції, курсу валют та інших факторів.

До основних витрат належать:

Житло та комунальні послуги: за умови власної квартири витрати на утримання та комунальні послуги становитимуть орієнтовно 5 000–10 000 грн на місяць.

Транспорт: користування лише громадським транспортом коштуватиме 300–600 грн на місяць. Якщо ж є власне авто, потрібно врахувати пальне (2 000–4 000 грн і більше), страхування, технічне обслуговування та амортизацію. У середньому це 3 000–6 000 грн на місяць.

Харчування: щоденні продукти для однієї людини стануть приблизно у 6 000–8 000 грн на місяць (без надто дорогих позицій). Окремо похід до ресторану 1–2 рази на місяць коштуватиме в середньому 1 200–2 000 грн за вечір. Якщо таких виходів два, то загалом це ще близько 2 500–4 000 грн. Разом харчування та ресторани складатимуть 8 500–11 000 грн на місяць.

«Накопичити кошти реально. Просто потрібно починати якомога раніше і грамотно інвестувати. До прикладу, якщо щомісяця відкладати по 20 тисяч гривень — то за 20 років можна накопичити майже 20 мільйонів гривень», — вважає Чумак.

З його слів, навіть людина після 40 років має реальні шанси досягти потрібного рівня заощаджень і насолоджуватися безтурботним життям після 60.

Раніше повідомлялося, що в Україні 2026 року зростуть пенсії. Найбільше отримають пенсіонери зі стажем і ті, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати.