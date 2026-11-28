Харчування становить найбільшу частину базових витрат українців

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Реальний прожитковий мінімум в Україні суттєво перевищує офіційні соціальні стандарти. Водночас мінімальна зарплата та більшість пенсій не покривають навіть фактичного прожиткового мінімуму.

Про це пише видання «Обозреватель».

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В Україні в жовтні 2026 року фактичний прожитковий мінімум становив 9 051,69 грн на місяць у середньому на одну людину, а з урахуванням обов’язкових платежів — 10 680,36 грн. Для працездатного українця базові витрати оцінили в 9 515,74 грн. Щоб покрити їх після сплати обов’язкових платежів, мінімальна зарплата має складати 12 358,10 грн на місяць.

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Скільки потрібно дитині, дорослому та пенсіонеру

За розрахунками Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум на місяць становив:

для дітей до 6 років — 7 982,82 грн

для дітей від 6 до 18 років — 10 224,98 грн

для працездатних осіб — 9 515,74 грн, або 12 358,10 грн з урахуванням обов’язкових платежів

для осіб, які втратили працездатність, — 7 566,63 грн

Найбільша стаття витрат у всіх групах — харчування. Для дитини від 6 до 18 років базовий набір продуктів коштував 6 297,13 грн на місяць, або майже 62% усієї суми. Для працездатної людини на їжу припадало 4 715,92 грн, а для людини, яка втратила працездатність, — 3 805,70 грн. В обох випадках це близько половини базових витрат.

За цими розрахунками, родині з двох працездатних дорослих і однієї дитини віком від 6 до 18 років на базові потреби потрібно близько 29,3 тисяч грн на місяць. З урахуванням обов’язкових платежів сукупний дохід родини має становити близько 34,9 тисяч грн.

Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальну зарплату планують підвищити до 9 546 грн 2027 року, до 10 377 грн 2028 року та до 11 114 грн 2029 року. Навіть останній показник буде нижчим за фактичний прожитковий мінімум для працездатних станом на червень 2026 року.

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Зарплати в Україні — останні новини

Нагадаємо, від 1 січня 2027 року більшість територіальних громад України планує перейти на нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти. Завдяки змінам зарплати працівників дитячих садків з урахуванням надбавок можуть зрости до 21–25 тисяч гривень.

У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість підняти мінімальну зарплату українським лікарям та іншим спеціалістам галузі до 30 тисяч гривень, а для медичних сестер і братів — до 20 тисяч гривень. Утім, наразі ці цифри залишаються на стадії обговорення.

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