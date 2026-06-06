Скільки грошей варто заощаджувати залежно від вашого віку

Заощадження

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Питання фінансової незалежності та формування грошової «подушки безпеки» залишається одним із найболючіших для сучасного суспільства. Поки молодь масово бореться з боргами, провідні банкіри вивели універсальну формулу: скільки саме грошей потрібно мати на рахунку залежно від вашого віку.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків компанії Experian та рекомендаціях експертів Ally Bank, які публікує Unilad.com.

Пастка «середнього чека»

Згідно з останніми даними Опитування споживчих фінансів (SCF), реальний стан рахунків людей дуже відрізняється від «красивої» офіційної статистики. Наприклад, середній показник заощаджень у США коливається від $20 000 до $72 000. Проте аналітики наголошують, що ця цифра викривлена через надбагаті домогосподарства.

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Більш реалістична, медіанна сума (показник середньостатистичної людини), становить усього від $5 400 до $8 700.

Найважче доводиться представникам покоління Z та молодим міленіалам. Експерти зазначають, що молодь усе частіше опиняється в ситуації «негативного багатства» — коли сума особистих боргів та кредитів перевищує вартість усіх їхніх активів. Як заявляє Вілл Снелл, керівник Fairness Foundation, відсутність фінансового капіталу в молодому віці буквально позбавляє людей стійкості перед економічними кризами та б’є по ментальному здоров’ю.

Золотий стандарт заощаджень: скільки потрібно вам?

Щоб не опинитися на межі бідності на заліті віку, фінансисти рекомендують починати формувати жорсткі ощадні звички вже після 20 років. Банкіри сформували чітку шкалу недоторканних запасів, які вимірюються у кількості ваших річних окладів:

До 30 років — на рахунку має бути сума, що дорівнює 1 вашому річному доходу ;

До 40 років — необхідно накопичити вже 3 річні зарплати ;

До 50 років — фінансова подушка має становити 5 річних окладів ;

До 60 років — ідеальним показником є 7 річних доходів, схованих у банку.

Для порівняння, реальна статистика накопичень за віком (на прикладі розвинених країн) виглядає так:

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До 35 років: середня сума заощаджень — $20 540;

35–44 роки: накопичення зростають до $41 540;

45–54 роки: на рахунках у середньому $71 130;

65–74 роки: пік багатства, люди мають близько $100 250.

Водночас експерти резюмують: ці цифри не є панацеєю. Фінальна сума вашого особистого капіталу має залежати від трьох індивідуальних факторів: вашого поточного рівня заробітку, бажаного віку виходу на пенсію та того стилю життя, який ви плануєте вести після припинення активної роботи.

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