Скільки коштують бензин та дизель 17 квітня: які ціни на АЗС
Зростання цін на дизель та бензин різних марок в Україні припинилося.
В Україні сьогодні вранці, 17 квітня, автозаправки відновили ціни на пальне. Хоча трохи, але подешевшав дизель. Вартість ДП стартує від 89,50 грн/літр.
Про це свідчать дані "Головком" та Новини.LIVE.
Зараз у мережах АЗС вартість пального практично не змінилася порівняно з вчорашнім днем. Ціни на ДП стартують від 89,50 грн., на А-95 та А-95+ – від 69,90 грн., на А-100 – від 83,00 грн. Вартість літра газу становить у середньому 49,00 грн.
Найдорожчий бензин та дизель пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найдешевше паливо – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне станом на 17 квітня
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що українським водіям чекати "відкату" цін на дизель і бензин поки що не варто. Водночас, вважає він, подешевшати пальне може наприкінці літа. Втім, для цього є певні умови. Зокрема йдеться про зміцнення гривні.