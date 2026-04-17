Скільки коштують бензин та дизель 17 квітня: які ціни на АЗС

АЗС.

В Україні сьогодні вранці, 17 квітня, автозаправки відновили ціни на пальне. Хоча трохи, але подешевшав дизель. Вартість ДП стартує від 89,50 грн/літр.

Про це свідчать дані "Головком" та Новини.LIVE.

Зараз у мережах АЗС вартість пального практично не змінилася порівняно з вчорашнім днем. Ціни на ДП стартують від 89,50 грн., на А-95 та А-95+ – від 69,90 грн., на А-100 – від 83,00 грн. Вартість літра газу становить у середньому 49,00 грн.

Найдорожчий бензин та дизель пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Найдешевше паливо – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 17 квітня

Ціни на АСЗ станом на ранок 17 квітня 2026 року.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що українським водіям чекати "відкату" цін на дизель і бензин поки що не варто. Водночас, вважає він, подешевшати пальне може наприкінці літа. Втім, для цього є певні умови. Зокрема йдеться про зміцнення гривні.