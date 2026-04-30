Гроші
297
Скільки коштують бензин та дизель 30 квітня: які ціни на АЗС

В одній з мереж АЗС суттєво здорожчав бензин марки А-95+.

АЗС. / © Associated Press

У четвер зранку, 30 квітня, українські АЗС оновили ціни на пальне. Бензин А-95 у середньому коштує 73,03 грн за літр, а ДП — 88,03 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу «Главком».

Загалом зараз на українських автозаправках зберігається стабільність цін. Водночас у мережі «Укрнафта» бензин А-95+ здешевшав аж на 3 грн — до 69,90 грн за літр.

Зауважимо, традиційно найдорожче бензин і дизель обійдуться водіям на ОККО, WOG та Socar. Досі найдешевше пальне на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».

Вартість пального 30 квітня

  • бензин А-95: 69,90 — 75,90 грн;

  • бензин А-95+: 69,90 — 78,90 грн;

  • бензин А-92: 66,10 — 66,90 грн;

  • бензин А-100 — 80,50 — 85,90 грн;

  • дизпаливо: 86,99 — 89,90 грн;

  • газ: 47,49 — 49,98 грн.

Ціни на бензин і дизель на АЗС

Вартість пального станом на 30 квітня. Фото: Главком.

Кешбек на пальне

Кабінет міністрів подовжив кешбек на пальне до 31 травня 2026 року. Причиною називають збереження високих цін на бензин і дизель, а також активне використання програми українцями.

Водночас вже від 1 травня запрацюють нові правила нарахування кешбеку на АЗС. Максимальна сума повернення становитиме 500 гривень на місяць. Зауважимо, у квітня сума була вищою — 1000 грн.

