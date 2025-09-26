Скільки коштують яйця зараз та чи буде стрибок цін восени

Яйця / © Associated Press

Зростання цін на яйця триватиме, але відбуватиметься поступово. Це обумовлено, з одного боку, достатньою пропозицією на ринку, а з іншого — низькою купівельною спроможністю населення.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко для УНІАН.

«На сьогодні оптово-відпускні ціни фабрик знаходяться в межах 43-45 гривень за десяток. Це робить яйця найбільш доступним тваринним білком для споживачів, навіть із націнками торговельних мереж», — наголосив Карпенко.

Загалом, від середини серпня відпускні ціни вже зросли приблизно на 20%.

Що штовхає ціни вгору

Сергій Карпенко пояснив, що прогнозувати ціноутворення на ринку яєць непросто, адже вартість постійно змінюється. Однак, існує два ключові фактори, які впливатимуть на подальшу динаміку:

Зростання собівартості виробництва: Досить складно спрогнозувати, як змінюватимуться статті витрат, оскільки спостерігається постійне зростання вартості складових.

Сезонний фактор: Ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність. Зі зниженням температури в осінньо-зимовий період зменшується виробництво в домогосподарствах (а це близько 50% ринку), що збільшує попит на промислові яйця і призводить до зростання цін виробників.

Незважаючи на сезонне зростання, експерт зазначив, що значним фактором, який стримує різкі цінові стрибки, залишається експорт. За його словами, ринки продукції птахівництва в Україні є профіцитними, і виробництво значно перевищує внутрішнє споживання.

«Навіть зараз ринок яєць збалансований лише завдяки експорту, обсяги якого становлять близько 40% від внутрішнього виробництва. Будь-яке скорочення експортних поставок тисне на ринок і призводить до зниження відпускних цін», — пояснив директор СПУ.

Українське виробництво яєць повністю відновилося після скорочення на початку повномасштабної війни, і внутрішнє споживання, яке скоротилося зі зменшенням населення, було компенсоване підвищеним попитом зовнішніх ринків, насамперед країн ЄС.

Скільки сьогодні коштує десяток у магазинах

Станом на сьогоднішній день, ціни на яйця в супермаркетах України вже відображають тенденцію зростання. За даними моніторингу, вартість десятка яєць виглядає наступним чином:

Varus: Десяток нефасованих яєць С0 (вищої категорії) — 55,9 гривні.

Сільпо: Десяток яєць категорії С1/С0 — 49,9 гривні.

Novus: Десяток яєць С1 вагою 60 г — 46,9 гривні.

Фахівці зазначають, що кінцева вартість для споживача буде залежати від подальшого впливу факторів зростання собівартості та ринкової динаміки.

