Скільки коштують каштани: навіщо їх збирають та хто може на них заробити

Скільки коштують каштани

З настанням осені в Україні активізується збір кінських каштанів — сировини, яка має значення для кількох важливих галузей промисловості. У той час як населення здебільшого здає плоди за символічною ціною, на ринку готова продукція коштує у сотні разів дорожче.

Ціна каштанів у 2025 році

Більшість пунктів прийому скуповує каштани за ціною від 4 до 6 гривень за 1 кг. Пенсіонери та мешканці міст, що знаходять каштани під деревами, здають їх буквально за копійки. Водночас на ринку кінські каштани продають по 150–300 гривень за кілограм, що утворює різницю у ціні більше ніж у 200-400 разів. Така суттєва маржа пояснюється подальшою обробкою сировини та великим попитом на неї у фармацевтичній, косметичній промисловості й інших галузях.

Хто може заробити на каштанах

Найпоширеніша категорія збирачів — пенсіонери й пересічні громадяни, які мають можливість збирати плоди просто з-під дерев у парках і на вулицях міст. Здавши каштани у пункти прийому, вони отримують невеликий додатковий дохід — за сезон кілька сотень гривень.

Пункти прийому сировини, які скуповують каштани по низьких цінах і реалізують підприємствам, отримують вигоду від значної різниці в ціні.

Заготівельники і підприємства закуповують сировину для експорту або локальної переробки. Українські підприємства постачають екстракти в США, Китай, країни Європи, особливо цінуючи дикорослий продукт як екологічно чистий. Саме вони одержують основний прибуток, перетворюючи сировину на готову продукцію з набагато вищою вартістю.

Навіщо збирають каштани: використання у різних галузях

Каштани мають широкий спектр лікувальних властивостей. Екстракти з кінських каштанів використовують для виготовлення ліків, зокрема для лікування варикозу, зміцнення судин і покращення кровообігу. Найвідоміші препарати на ринку, які містять каштановий екстракт — «Ескузан» і «Веноплант». В Україні також є підприємства, що займаються переробкою каштанів для українських та закордонних фармкомпаній. Медичні форми включають таблетки, капсули, мазі, свічки та ін’єкції. Коричнева шкірка каштанів багата на вітамін K, корисний для здоров’я судин.

Каштани широко застосовують для виготовлення косметичних засобів — кремів, гелів, масок для обличчя та тоніків. Екстракт каштанів омолоджує шкіру, покращує колір обличчя, допомагає боротися з целюлітом і зміцнює волосся, зменшуючи його випадіння.

Після переробки каштанів залишаються відходи, які використовують для виробництва органічних добрив і біопалива. Це додатково підвищує ефективність використання сировини, мінімізує відходи і відповідає сучасним екологічним трендам.

Каштани також мають поживну цінність як корм для худоби й птиці. Вони містять високу кількість протеїну та мінералів. За допомогою подрібнення і вимочування каштани включають у раціон тварин, що дає змогу заощаджувати на традиційних кормах і покращувати приріст ваги тварин.

Отже, каштани — це більше, ніж просто плоди, що лежать під деревами. Вони — сировина для виготовлення фармацевтичних препаратів, косметичних засобів, кормів для тварин та біопалива. Незважаючи на низьку ціну для населення, на цьому ринку можна заробити, якщо займатися заготівлею і переробкою каштанів на промисловому рівні. Водночас для звичайних громадян це зручний спосіб отримати додаткові кошти.