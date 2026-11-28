Тариф на газ. / © УНІАН

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Від 1 грудня 2026 року тариф на природний газ для побутових споживачів компанії «Нафтогаз України» становитиме 7,96 грн за кубометр із ПДВ.

Про це повідомило видання «ГазПравдА».

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Зауважимо, такий тариф діятиме в межах річного тарифного плану «Фіксований» НАК «Нафтогаз» до 30 квітня 2027 року включно.

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У компанії зазначають, що за тарифом газ отримують 12,5 млн українських домогосподарств. Чинним клієнтам, які вже користуються планом «Фіксований», не потрібно переоформлювати договір або подавати додаткові заяви.

Розмір платіжки за газ залежатиме від фактичного обсягу споживання домогосподарства. За тарифом «Нафтогазу» 50 кубометрів коштуватимуть 398 грн, 100 кубометрів — 796 грн, а 200 кубометрів — 1 592 грн.

Відповідно, якщо в листопаді родина використала 100 кубометрів газу, а в грудні — 150, сума в платіжці збільшиться на 398 грн через зростання споживання.

Оплатити газ, використаний у грудні, клієнти «Нафтогазу» повинні до 25 січня 2027 року. Отримати рахунок можна в особистому кабінеті на сайті компанії або через її чат-бот.

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Тарифи на газ в інших постачальників

В Україні близько 98% побутових споживачів мають угоди з «Нафтогазом», а близько 2% — купують газ в інших компаній. Ці громадяни будуть сплачувати за тарифами, передбаченими їхніми договорами. Для порівняння: у листопаді річні тарифи інших компаній становили від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Скільки коштуватиме кубометр газу:

ТОВ «Львівенергозбут» — 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ «Тернопільоблгаз збут» — 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ «Рітейл Сервіс» (СвітлоГаз) — 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ «Прикарпатенерготрейд» — 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ «Київські енергетичні послуги» (Yasno) — 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» (Yasno) — 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ «Галнафтогаз» — 7,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо, передати показання газу через «Нафтогаз» більше не вийде. Від 28 листопада 2026-го компанія припиняє приймати показання газових лічильників через сайт my.gas.ua та онлайн-форму. Зміни стосуються винятково сервісів постачальника і не впливають на роботу операторів газорозподільчих мереж (ГРМ).

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